Meteo: Lombardia, temporali nel pomeriggio, domani sole e massime in rialzo

Milano, 24 ago. (Adnkronos) - La Lombardia è interessata da una circolazione depressionaria di origine nord-europea, la quale porta a condizioni di variabilità e locali precipitazioni anche a carattere temporalesco. Probabili rovesci nel pomeriggio su settori prealpini centro-orientali, possibile interessamento anche dei settori vicini di pianura. Ampie e progressive schiarite nel corso della serata a partire da ovest.

Da domani a giovedì, secondo il bollettino meteo dell'Arpa, sulla Lombardia tornerà una fase di tempo più stabile e asciutto, con temperature in rialzo e massime nuovamente oltre i 30 gradi. In vista del prossimo weekend sono attese ancora precipitazioni per l'avvicinamento di una bassa pressione dal Nord Atlantico.

Domani, martedì 25 agosto, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle Pianura per nubi alte e sottili. Poco nuvoloso sui rilievi con temporanei annuvolamenti più importanti nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo tra 16-20 gradi, massime in aumento tra 27-31 gradi. Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna brezze nelle valli e moderati occidentali in quota.