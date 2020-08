24 agosto 2020 a

(Adnkronos) - Il gruppo, "come la maggior parte dei produttori delle aree collinari della Valpolicella Classica" si accinge a iniziare anche in Veneto con serenità "la vendemmia 2019, avviata nei giorni scorsi in Trentino e Friuli, con la prospettiva di un'ottima annata, dal punto di vista quantitativo e qualitativo” conclude Sandro Boscaini.