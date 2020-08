Dj morta: svolta inchiesta, 'corpo Viviana visibile da drone già giorno dopo scomparsa'/Adnkronos (4)

24 agosto 2020 a

(Messina) - Per la Procura "gli accertamenti investigativi si presentano, dunque, tuttora molto articolati e proseguono in ogni direzione, senza tralasciare, come già detto, alcuna ipotesi". Il Procuratore ci tiene a sottolineare che il suo ufficio "sin dal primo momento, è impegnato, senza risparmio di tempo, risorse ed energie, nell'acquisizione di tutti gli elementi possibili, non tralasciando alcun dato che possa contribuire a chiarire i tragici eventi accaduti".

Intanto, questa mattina, i legali della famiglia di Daniele Mondello, il marito di Viviana e padre del piccolo Gioele, hanno presentato un esposto denuncia alla Procura di Patti. Una querela "contro ignoti per presunte omissioni" sulla morte di Viviana Parisi e del figlio e su "eventuali ritardi nella loro ricerche", come spiegano gli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello. - "In particolare - spiegano i due penalisti - chiediamo chiarimenti dal momento in cui Viviana ha avuto l'incidente stradale il 3 agosto fino a quando, cinque giorni dopo, e' stato trovato il suo corpo e poi i resti probabili del figlio, il 19 agosto. Vogliamo che si indaghi - sottolineano i due avvocati - per capire se da parte di chi ha assistito all'incidente ci sono stati omissioni. Magari qualcuno poteva aiutare Viviana e non l'ha fatto, e anche se dopo qualcuno l'ha avvistata tra le campagne di Caronia e non e' intervenuto per darle aiuto".

Non solo. I due legali vogliono "comprendere perché sono stati persi tanti giorni nelle ricerche e se ci sono stati ritardi. E nel caso, da cosa sono dipesi e da chi". Intanto le indagini del Procuratore Cavallo proseguono a ritmo serrato. Per trovare una risposta ai mille perché di una storia piena di misteri. (di Elvira Terranova)