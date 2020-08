Brevetti: Grimoldi (Lega), 'assordante silenzio governo, Sala e Pd lombardo'

24 agosto 2020 a

Milano, 24 ago. (Adnkronos) - Sulla questione del Tribunale europeo dei Brevetti "registriamo un assordante e imbarazzato silenzio del governo giallo rosso, del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dell'intero Pd lombardo". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.

"Ieri mattina come Lega abbiamo sollevato la questione, ricordando che a 17 giorni dal vertice in cui i rappresentanti degli Stati Ue valuteranno le candidature per l'assegnazione della sede del Tribunale europeo dei Brevetti che lascia Londra dopo la Brexit al momento le uniche candidature depositate sono quelle di Parigi e Amsterdam, mentre quella di Milano non è pervenuta", spiega.

"Ieri è arrivato un appello a darsi una mossa dal governatore lombardo Attilio Fontana eppure da Roma da Palazzo Chigi e dalla Farnesina e da Milano, da Palazzo Marino, nemmeno una sillaba a riguardo dal premier Conte, dal ministro Di Maio e dal sindaco Giuseppe Sala. Tutti al mare? Tutti distratti? Nessun di loro vede le agenzie o legge i giornali? Sveglia, perché un altro giorno è passato. Oppure la strategia è di far perdere a Milano anche questa partita?", conclude Grimoldi.