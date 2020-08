Sostenibilità: Competere.Eu, test dell'estate per scoprire come si cura l'ambiente

11 agosto 2020 a

Roma, 11 ago. (Labitalia) - 'Ami il tuo pianeta? Scopri quanto di Greta Tumberg o di Donald Trump c'è in te'. Questo lo slogan con cui il think-tank Competere.eu promuove il test per sensibilizzare i cittadini sul tema della sostenibilità. Il test è uno strumento semiserio ma semplice e immediato da usare con gli amici in spiaggia al mare o sui sentieri e nei rifugi di montagna. Rispondendo alle 15 domande si scoprirà a quale dei 4 profili di ambientalisti o negazionismi si appartiene: Greta Thunberg, il più ideologico, 'Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza', boy scout, il più razionale 'Parola di lupetto!', Zio Paperone, lo scettico, 'Nessuno è povero, quando può fare ciò che gli piace quando gli piace!', e Donald Trump, il negazionista, 'L'effetto serra non esiste'. Sono riferimenti casuali e senza alcun legame politico, ma unicamente ironici per aiutare i cittadini a immedesimarsi con un personaggio.

"Durante la pandemia - dichiara il presidente di Competere.eu, Pietro Paganini - ne abbiamo sentite di tutti i colori. Il mondo doveva cambiare, dovevamo diventare tutti più sostenibili. Così non è stato e non sarà. No i di Competere.eu promuoviamo un approccio non ideologico ai problemi dell'ambiente. Con il test vogliamo giocare insieme ai cittadini, divertirci, ma fornendogli uno strumento di riflessione. Non cambieremo le sorti del pianeta, ma siamo convinti di coltivare la loro consapevolezza sul problema".

"E' fondamentale - dichiara il segretario generale di Competere.eu Roberto Race - superare l'ambientalismo ideologico ma anche il negazionismo ottuso. vogliamo dare ai cittadini l'occasione di riflettere sul problema complesso ed importantissimo della sostenibilità ma con uno strumento semiserio, rilassante e divertente in un agosto tutt'altro che tranquillo e riposante. Discutere di ambiente, sviluppo economico, e sostenibilità è difficile dopo quello che i cittadini hanno vissuto e l'incertezza che stiamo sperimentando sul futuro. Con questo test divertente vogliamo farli sorridere riflettendo su un tema importante".