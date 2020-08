Dj morta: Soccorritore Gdf, 'ricerca Gioele sempre più complicata ma lo dobbiamo trovare' (3)

11 agosto 2020 a

(Messina) - Il Soccorso alpino della Guardia di Finanza coadiuva i Vigili del fuoco nella ricerca del bambino. Una task force composta anche dalla Protezione civile, dalle guardie forestali, dai Range rover. E da volontari. Tutti per ritrovare il piccolo Gioele. Se dall'autopsia emerge che la deejay è stata uccisa, cosa che al momento non viene esclusa, il bimbo potrebbe essere stato portato via. A quel punto, le ricerche dovranno essere ampliate in altre zone. Ma se Viviana Parisi si fosse uccisa, che è l'ipotesi più plausibile, secondo gli inquirenti, allora le ricerche proseguiranno in una zona ancora più ampia. Intanto le speranze si affievoliscono sempre di più.