Dj morta: Soccorritore Gdf, 'ricerca Gioele sempre più complicata ma lo dobbiamo trovare' (2)

(Messina) - Le ricerche sono iniziate lunedì 3 agosto "dalle 11.30 - dice il sottufficiale delle Fiamme gialle - quando si è saputo della scomparsa della donna. Inizialmente con cani e droni e diverse squadre per il controllo di tutte le aree. Controlli che partivano da dove è stata vista la donna per l'ultima volta in autostrada. Da quel punto fino alla Strada statale 113 sul lungomare per cercare la donna e il figlio. Poi, da sabato la situazione è cambiata", dopo il ritrovamento del corpo della donna. Senza il bambino.

"Da quel momento - dice il maresciallo Zarbo - con l'ausilio di cani e si droni la ricerca è proseguita nella zona attorno al ritrovamento della donna".

La tecnica usata è quella "della scomparsa delle persone - dice - stiamo rastrellando le zone adiacenti al ritrovamento della donna". Oggi si attende l'esito dell'autopsia che dirà come è morta Viviana Parisi. "Si potranno fare solo allora altre potesi ed, eventualmente, cambiare il tipo di ricerca", dice.