Dj morta: all'autopsia anche due consulenti legali della famiglia di Viviana

11 agosto 2020 a

a

a

Messina, 11 ago. (Adnkronos) - Ci sono anche due consulenti legale della famiglia di Viviana Parisi, la deejay trovata morta nei boschi di Caronia (Messina) per l'autopsia che è in corso all'ospedale di Messina. La Procura di Patti ha nominato come periti due medici legali, Elena Ventura Spagnolo e Daniela Sapienza, e l'entomologo Stefano Vanin. Mentre la famiglia di Viviana Parisi ha nominato un proprio consulente, il medico legale Pina Certo, e due legali per rappresentarla, gli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello.