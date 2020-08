Connected, come cambia il design al tempo del Coronavirus

11 agosto 2020 a

(Milano, 11 agosto 2020) - Prosegue il viaggio di sperimentazione e riflessione di

David Venables, direttore di AHEC in Europa: “Il tema dell'emergenza sanitaria ha riportato alla ribalta l'importanza della sostenibilità ambientale nel cui ambito anche il design, come l'architettura, possono giocare un ruolo essenziale. Questo progetto riguarda tre specie sottoutilizzate – quercia rossa, acero e ciliegio che rappresentano il 40% delle latifoglie presenti nelle foreste americane – che vogliamo i designer riscoprano: il nostro focus è sui meriti ambientali che derivano dall'utilizzare ciò che in natura cresce rigogliosamente."

Tra i progetti, Pink Moon di Studio Pepe si ispira alla la Luna Rosa di primavera e prevede dettagli a intarsio per le gambe del tavolo e una grande luna sullo schienale della seduta, il tutto in acero americano; i pezzi di Maria Jeglinska in ciliegio americano utilizzano solo una forma, una superficie curva, ripetuta in orizzontale e in verticale a formare la seduta e il tavolo; selezione accurata della materia e forme organiche sono la base del design dei pezzi di Sebastian Herkner per Connected; Nordic Pioneer di Maria Bruun è una sintesi del design nordico dove la purezza delle linee di seduta e tavolo fa in modo che siano la materia e la tecnica a parlare; Gate di Ini Archibong è costituito da seduta e tavolo con telaio scultoreo formato da estrusioni irregolari a più altezze, ispirate al Giant's Causeway, a supportare il piano; Candy Cubicle di Sabine Marcelis è una scatola scultorea con esterni in acero americano e interni suddivisi in scomparti per libri e computer; Studio Swine ha optato per il ciliegio americano sia per il tavolo che per la sedia dove alla solidità di seduta e gamba posteriore, si contrappone la soavità delle gambe anteriori, dei braccioli e dello schienale piegati a vapore; Mesamachine di Jaime Hayon è un pezzo multi-elemento complesso e ambizioso, ricco di varie soluzioni di archiviazione e ripiani estensibili; Thomas Heatherwick ha pensato a una serie di gambe in acero americano finemente intagliate per sorreggere il piano in vetro, mentre la seduta sarà rivestita in shearling Gotland con base intagliata.

