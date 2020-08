Dl agosto: Federcuochi, con bonus ristorazione nostra proposta diventa legge

10 agosto 2020 a





Roma, 10 ago. (Labitalia) - "Siamo grati alla ministra dell'agricoltura Teresa Bellanova e alla vice ministra dell'economia Laura Castelli per aver accolto la nostra proposta di un bonus a favore della ristorazione, finalmente una boccata d'ossigeno ad un intero comparto da troppi mesi sull'orlo del fallimento". La Federcuochi esulta per l'importante risultato ottenuto, frutto delle istanze presentate nel corso del recente incontro con la vice ministra Castelli.

"E' stato un lavoro di squadra - spiega Alessandro Circiello, portavoce della Federcuochi - portato avanti con Aldo Cursano, vicepresidente Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi). Abbiamo avuto anche il fondamentale sostegno di importanti soggetti quali filiera Italia. Il bonus ristoranti, discusso con la Castelli, mette a disposizione risorse rilevanti e uno strumento che dà liquidità al sistema e ossigeno alle imprese. Le risorse a fondo perduto garantiscono la possibilità immediata per i ristoratori di acquistare prodotti dalle aziende agricole, agroalimentari, della pesca".

"In questo modo - sottolinea - si evita lo spreco alimentare: i vini, la frutta e verdura, i pesci, le carni, si stanno sprecando poiché il comparto ristorazione acquista solo il 40% della loro produzione. Grazie a questa legge viene dato respiro al mercato interno e si contrasta lo spreco alimentare, la perdita di migliaia di posti lavoro e la chiusura delle imprese". Tra le proposte avanzate da Federcuochi, sempre nella persona del presidente Rocco Pozzulo, e accolte si legge anche: alleggerimento fiscale e fondo perduto; assunzioni per stagionali (il mondo degli eventi) in modo da incentivare le assunzioni e proroga della cassa integrazione; sostegno particolare per la ristorazione dei centri storici Italiani, in un momento in cui il turismo Italiano e internazionale è praticamente assente.