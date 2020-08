Bielorussia, scontri e proteste in tutto il paese dopo voto: un morto

10 agosto 2020 a

a

a

Minsk, 10 ago. (Adnkronos) - Proteste sono scoppiate in tutta la Bielorussia alla

I

"Credo ai mei occhi e vedo che la maggioranza è con noi", ha detto ieri sera Tikhanovskaya ai giornalisti, secondo quanto scrive la Bbc. E ha chiesto alla milizia e ai soldati di "cessare le violenze" e "ricordarsi che fanno parte del popolo".

"E' certamente la più grande protesta che abbia visto in Bielorussia da quando Lukashenko è arrivato al potere", ha detto al Guardian il professore David Marples, esperto di Bielorussia dell'università dell'Alberta, "alle elezioni non è mai successo nulla del genere. Mi sembra che l'intero paese voglia un cambiamento".

Ex insegnante d'inglese, la 37enne Tikhanovskaya si è candidata alle presidenziali dopo che il marito Sergei, un popolare blogger anti regime, è stato arrestato in maggio ed escluso dalle candidatura. A suo fianco si sono schierate Maria Kolesnikova, che guidava la campagna elettorale del banchiere Viktor Babariko, arrestato in giugno con accuse di corruzione dopo aver deciso di candidarsi alla presidenza. E Veronika Tsepkalo, moglie dell'ex ambasciatore Valery Tsepkalo, critico del regime e costretto a fuggire all'estero per evitare l'arresto. Insieme hanno unito l'opposizione, con decine di migliaia di persone che hanno affollato i comizi di Tikhanovskaya, chiedendo un cambiamento dopo 26 anni di regime di Lukashenko, mentre la crisi economica e la pandemia del covid hanno aumentato lo scontento.