Industria: Conte, 'Stato deve intervenire per sostenere asset strategici'

Brinidisi, 9 ago. (Adnkronos) - "Dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per sostenere le imprese, se del caso anche facendo intervenire lo Stato attraverso le sue società partecipate per un sostegno, soprattutto per quanto riguarda asset per noi strategici. Sarebbe una follia lasciare che si depauperino, si perdano per strada, falliscano asset strategici perchè si è legati allo Stato protagonista passivo della scena economica, una follia che non consentirai mai". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento ‘La Piazza'.