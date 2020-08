Fase 3: Santanchè, 'da governo solo promesse al vento'

09 agosto 2020 a

a

a

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - “Conte&Co si divertono a giocare con i problemi degli italiani, da quando è iniziata questa pandemia, non hanno fatto altro che fare promesse al vento, puntare sulle debolezze e sui problemi degli italiani, per cercare di mantenersi le poltrone, e di accaparrare qualche consenso dell'ultimo minuto, cosa che purtroppo per loro non riusciranno a fare, perché gli italiani non sono stupidi ed al giochino del premier non credono più! Non servono monopattino, biciclette, assistenzialismo, serve il lavoro, ed è esattamente questo che chiedono milioni di cittadini, ma la maggioranza ascolta solo ciò che a lei serve, il resto da un orecchio entra e dall'altro esce". Lo afferma la senatrice di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè.