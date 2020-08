Fase 3: Conte, 'nostra ripresa migliore di altri Paesi Ue'

09 agosto 2020 a

Brindisi, 9 (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un grande sforzo per la tenuta del sistema produttivo e sociale e i dati Istat degli ultimi mesi segnalano che c'è una ripresa in Italia più significativa di quella che era attesa, per alcuni aspetti migliore rispetto a quella di Paesi come Germania, Francia e Spagna. Siamo ancora all'inizio, non è ancora un dato che può avere un valore sistemico, però preservare il tessuto produttivo e l'impianto occupazionale significa che si può correre prima e più velocemente e molte delle misure adottate hanno anche un grande impato in prospettiva, sono anche investimenti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento ‘La Piazza'.