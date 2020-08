Coronavirus: Conte, 'rispettiamo regole, non abbiamo palla di vetro su nuova ondata'

09 agosto 2020 a

a

a

Brindisi, 9 ago. (Adnkronos) - "Non abbiamo la palla di vetro sulla nuova ondata" di coronavirus, "non lo possiamo prevedere, mi par di capire che neppure gli scienziati lo possono prevedere. Quel che sta in noi è rispettare queste minime regole precauzionali". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento ‘La Piazza'.