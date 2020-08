Cinema: 'Notte Bianca' di Petralia Sottana, premiato il regista Aurelio Grimaldi (3)

09 agosto 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Premiati altri attori e registi siciliani, come Filippo Luna, in scena tra pochi giorni a Messina con 'Le mille bolle blu', il direttore artistico del Festival Naxos Legge Fulvia Toscano, il giovane regista-avvocato palermitano Paolo Licata, che ha firmato il film 'Picciridda' tratto da romanzo di Catena Fiorello, il direttore della sede Sicilia del Centro sperimentale di Cinematografia, Scuola nazionale di Cinema, Ivan Scinardo. E ancora, l'attrice Katia Vitale, compagna di vita di Vincent Schiavelli, il regista siciliano Francesco Lama, che ha diretto 'Leo e il Mare' con Flavio Bucci e Maria Grazia Cucinotta e Gaetano Di Lorenzo, che ha realizzato in film documentario dal titolo 'A prescindere... Antonio de Curtis', un viaggio nella memoria di Totò, con intervist einedite e materiale di repertorio.

Tra ieri sera, la notte scorsa e oggi sono numerosi i film proiettati nelle piazze e nei vicoli di Petralia Sottana, con un concerto dedicato al maestro Ennio Morricone.

E stasera si chiude alle 22 con il film 'Il delitto Mattarella' di Aurelio Grimaldi. Saranno presenti il regista e l'attore David Coco che interpreta Piersanti Mattarella.