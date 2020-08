Aborto: Castellone (M5S), 'passo avanti rispettando legge 194'

09 agosto 2020 a

a

a

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Erano dieci anni che si attendevano le linee guida sulla pillola abortiva.La decisione del ministero è arrivata a seguito del parere chiesto al Consiglio superiore di sanità successivamente alla grande ondata di proteste scatenate dal provvedimento approvato a giugno dalla giunta leghista in Umbria, che ha deciso lo stop all'aborto farmacologico in day-hospital revocando una delibera regionale del 2019. Ora abbiamo fatto un passo avanti nel pieno rispetto della legge 194, che resta una legge di civiltà del nostro Paese”. Lo scrive in un post su Facebook la senatrice M5S Maria Domenica Castellone, componente della commissione Igiene e Sanità.