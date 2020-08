Scuola: Lombardia, prima infanzia riprende 1/9, fascia 3-6 anni competenza statale (2)

08 agosto 2020 a

(Adnkronos) - In sostanza, per l'anno scolastico 2020/2021 "l'ordinanza ministeriale deroga anche l'attribuzione dell'ordinaria competenza delle Regioni in merito alla definizione del calendario scolastico (art.138, comma 1, lett) d) del d.lgs. 112/98)", prosegue la nota. "A fronte di questo accentramento statale anche di competenze regionali nella gestione dell'emergenza Covid la delibera di Giunta con cui era stata disposta una diversa data di inizio della scuola dell'infanzia risulta cedevole rispetto all'ordinanza ministeriale.

La nota della Regione Lombardia chiarisce che "Le giuste richieste di flessibilità per garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico e formativo nel migliore rispetto delle esigenze delle famiglie e degli operatori devono essere indirizzate al ministero dell'Istruzione. Regione Lombardia continuerà a fare la sua parte nei diversi tavoli Interistituzionali in cui continuerà ad avanzare richieste e proposte".