Milano: De Corato, 'ottima notizia controlli polizia in zone Navigli e NoLo'

08 agosto 2020

Milano, 8 ago. (Adnkronos) - "Il bilancio di 105 persone controllate grazie al lavoro degli agenti del commissariato Porta Genova, del commissariato Villa San Giovanni e della polizia locale è un'ottima notizia per la nostra città". Così Riccardo De Corato, assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, commenta i risultati dei controlli svolti ieri da polizia di Stato e polizia locale nelle zone dei Navigli e di NoLo.

"In un periodo in cui Milano si svuota per le vacanze, malviventi e topi d'appartamento approfittano per mettere a segno i loro colpi indisturbati: secondo i dati della procura sono circa 1000 le denunce per furti in abitazione registrate ogni mese a Milano, con un picco nel periodo estivo e nei festivi. E' fondamentale organizzare servizi di prevenzione del crimine estendendoli a tutti i quartiere della città, comprese le periferie, e programmandoli in modo organico per rendere ancora più efficace l'azione di deterrenza del crimine", conclude De Corato.