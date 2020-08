Maltempo: Presidente Ars, 'subito intervento per Messina'

08 agosto 2020 a

Palermo, 8 ago. (Adnkronos) - "La città di Messina sta vivendo gli stessi identici momenti di terrore che abbiamo conosciuto a Palermo lo scorso 15 luglio. Così, come abbiamo approvato in tempi brevissimi una legge che stanzia per il capoluogo siciliano 900 mila euro per risarcire chi ha subito danni, la stessa cosa faremo per la Città dello Stretto. Già dalla prossima settimana predisporremo un intervento legislativo come quello che è stato adottato per Palermo”. Così il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, sull'alluvione di Messina.