Fase 3: Candiani (Lega), 'drammatico prezzo chiusura Sicilia'

Palermo, 8 ago. (Adnkronos) - “Musumeci ha ragione, Conte ha sacrificato il sud e la Sicilia sull'altare del consenso personale”. Lo afferma il segretario regionale della Lega in Sicilia il senatore Stefano Candiani. “La scelta di imporre il lockdown anche a tutte le regioni del sud - continua Candiani - quando invece il comitato tecnico scientifico istituito appositamente non ravvisava la necessità, è stata dettata da esigenze politiche di convenienza per la ricerca del consenso a cui brama Conte”.

“Oggi - sottolinea Il leader della Lega nell'Isola - sappiamo che il prezzo della chiusura per una regione come la Sicilia è a dir poco drammatico. Come se non bastasse il governo giallorosso continua a trascurare il settore turistico, quello della ristorazione e, come se non bastasse, si continua sulla melina sul problema dei collegamenti della Sicilia e della continuità territoriale consentendo prezzi vergognosi per collegare l'isola al continente”.

“Se consideriamo anche l'incapacità da parte del governo di gestire l'emergenza migratoria il quadro è veramente disastroso. Musumeci fa bene ad alzare la voce, presto si leverà quella di tutti i siciliani” conclude Candiani.