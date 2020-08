Dl agosto: Gelmini, 'inserire detrazioni per rette scolastiche'

08 agosto 2020 a

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Tante scuole paritarie, un'eccellenza del nostro Paese, rischiano di non poter riaprire. Tante famiglie, magari colpite dalla crisi scatenata dal Covid, avranno grandi difficoltà ad iscrivere i propri figli in questi istituti. I genitori che decidono di seguire questo percorso abbiano la possibilità di dedurre le rette pagate per la scuola. Chiediamo che questa misura venga inserita nel decreto Agosto e lavoreremo in Parlamento per realizzare questa proposta. Bisogna garantire alle famiglie la libertà di scelta educativa, sancita anche dalla nostra Costituzione”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.