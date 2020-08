Coronavirus: Bernini, 'Conte ha usato scienziati come paravento e li ha ignorati'

08 agosto 2020 a

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - “Per mesi è stato fatto credere agli italiani, attraverso dirette Facebook e conferenze stampa, che il governo aveva basato tutte le sue decisioni sul lockdown sulle relazioni del Comitato tecnico-scientifico. Ora si scopre invece che i tecnici non hanno deciso al posto di Conte, ma al contrario sono stati usati per scaricare su di loro le decisioni prese in autonomia dal premier. Qui sta il punto: la politica ha il diritto di non ascoltare i tecnici e il dovere di scegliere anche sbagliando, ma quando lo fa deve assumersene pubblicamente la responsabilità". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

"Il premier invece -aggiunge- ha fatto esattamente il contrario: si è nascosto dietro il paravento degli scienziati ignorandoli in alcune scelte cruciali per la vita del Paese. Di questo deve rispondere”.