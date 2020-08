Omofobia: Zan, 'Salvini disco rotto, fake news per frenare crollo sondaggi**

08 agosto 2020 a

a

a

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - - "Salvini sul ddl contro omotransfobia e misoginia è diventato un disco rotto. Mente sapendo di mentire. È semplicemente vergognoso utilizzare la libertà di espressione per diffondere quotidianamente fake news e non estendere diritti che in Italia sono ancora negati. Speculare elettoralmente per frenare il crollo nei sondaggi della Lega, svilendo la dignità delle persone, non è degno di chi ricopre cariche istituzionali democratiche”. Lo afferma Alessandro Zan, deputato del Pd e relatore della proposta di legge contro l'omofobia.