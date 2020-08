Vype celebra 30 giorni d'estate con 30 estrazioni di premi

07 agosto 2020 a

Il marchio mondiale di sigarette elettroniche offre ai suoi appassionati la possibilità di vincere uno dei tre premi esclusivi attraverso una serie di estrazioni in 30 giorni di estate, visitando @Vype_worldwide su Instagram

LONDRA, 7 agosto 2020 /PRNewswire/ -- Vype, il marchio mondiale di sigarette elettroniche, sta concludendo l'estate con trenta (30) giorni di premi per trenta (30) fortunati vincitori. Il concorso a premi, ospitato da Vype per i suoi follower di Instagram, ha preso il via il 3 agosto 2020 e si concluderà il 1o settembre 2020. Ogni giorno, i vincitori riceveranno in regalo uno dei tre premi: le cuffie Beats by Dre Solo3 progettate su misura; le scarpe da ginnastica Adidas Gazelle, tra cui una versione ispirata al gruppo rock scozzese multiplatino, pluripremiato, i The Fratellis; o gli occhiali da sole Ray-Ban Wayfarer.

"Siamo entusiasti di fare parte di questa serie di estrazioni di premi estivi con Vype," ha dichiarato la voce solista, chitarrista dei The Fratellis e partner di Vype, Jon Fratelli. "Questi premi firmati sembrano fantastici, dobbiamo davvero regalarli?! Se non siamo obbligati io prendo i Rayban, Baz vorrebbe le Adidas Gazelles e Mince adora gli auricolari Beats!"

I premi assegnati saranno disponibili in tre diversi design personalizzati. I follower possono visitare ogni giorno la pagina Instagram di Vype, @Vype_worldwide, e scoprire quale sarà il premio del giorno.

Accedere per avere la possibilità di vincere è gratuito e facile. Segui @Vype_worldwide su Instagram e lascia il tuo commento sotto il post del giorno per partecipare all'estrazione giornaliera, si può partecipare a partire dai 18 anni. I partecipanti idonei possono partecipare una volta al giorno. Gli appassionati avranno quindi trenta (30) diverse opportunità di vincere, con un solo premio per persona consentito. I vincitori sono scelti in modo casuale e saranno avvisati tramite messaggio diretto su Instagram entro quattordici (14) giorni per l'accettazione del loro premio.

Per informazioni su termini e condizioni o per sapere come accedere, si prega di visitare il sito www.promoterms.com/Vype30days.

Maggiori informazioni sono disponibili su http://www.govype.com.

Informazioni su The Fratellis:

The Fratellis sono un gruppo musicale rock scozzese di Glasgow multiplatino e pluripremiato. Il gruppo è composto da Jon Fratelli, voce solista e chitarrista, Barry Fratelli, bassista e seconda voce e da Mince Fratelli, batterista e seconda voce. I The Fratellis hanno annunciato che il loro sesto album, dal titolo Half Drunk Under a Full Moon, uscirà nel corso di quest'anno e sarà seguito da tour completi nel Regno Unito, Stati Uniti e Europa.

Informazioni su British American Tobacco:

Informazioni su BAT: BAT è un'azienda leader nel settore dei beni di consumo multi-category, fondata nel 1902. Il nostro scopo è quello di costruire un domani migliore riducendo l'impatto della nostra attività sulla salute, offrendo ai nostri consumatori una maggiore scelta di prodotti soddisfacenti e meno rischiosi. La nostra ambizione è quella, nel tempo, di trasferire sempre di più i nostri ricavi dalle sigarette ai prodotti non combustibili. Impieghiamo oltre 55.000 persone, e siamo leader nel mercato in oltre 55 paesi e possediamo fabbriche in 48 paesi. Il nostro portfolio strategico include diversi marchi mondiali di sigarette e un'ampia gamma di prodotti a potenziale rischio ridotto che comprendono prodotti a vapore e per il riscaldamento del tabacco, oltre a prodotti orali tradizionali e moderni.

