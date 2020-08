Sicilia: Ato idrico Agrigenti, Musumeci ai sindaci 'un commissario per rimettere ordine'

07 agosto 2020 a

Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - Un commissario per l'Ato idrico di Agrigento con il compito di aggiornare il nuovo Piano d'ambito, rimettere ordine e restituire efficienza in un settore che eroga un servizio fondamentale per la collettività. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che, insieme all'assessore all'Acqua e rifiuti Alberto Pierobon, ha ricevuto alcuni sindaci della provincia a Palazzo Orleans.

Il governatore ha illustrato ai primi cittadini di Montevago (Margherita La Rocca Ruvolo), di Grotte (Alfonso Provvidenza), di Sciacca (Francesca Valenti), di Bivona (Milko Cinà) e di Sant'Elisabetta (Domenico Gueli), le ragioni della scelta e le prospettive per il settore. Gli stessi sindaci hanno chiesto a Musumeci di procedere con la gestione commissariale, dopo i loro vani tentativi di trovare una soluzione condivisa.

Nei mesi scorsi, la Regione Siciliana aveva più volte sollecitato i Comuni agrigentini ad adempiere agli atti previsti dalla legge e a procedere, entro il 31 maggio, alla costituzione della nuova società che potesse garantire con efficienza e trasparenza il servizio idrico, ma i rappresentanti degli enti locali non erano riusciti a trovare un'intesa.

«In assenza delle scelte locali condivise, il governo – ha spiegato il presidente Musumeci - non può restare a guardare. Per questo procederemo con la nomina di un commissario che, da un lato, garantisca il varo dell'aggiornamento del Piano d'ambito entro fine anno, dall'altro individui una proposta che metta ordine a un settore che gestisce un servizio prioritario. Serve – ha proseguito - un riordino complessivo perché le norme vigenti creano soltanto confusione: occorre un'unica Autorità di gestione della risorsa idrica che provveda alla conduzione del servizio e alla riscossione».

