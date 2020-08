07 agosto 2020 a

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "Molti auguri di buon lavoro al neo prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, per il prestigioso incarico e un ringraziamento per il proficuo lavoro svolto al prefetto Pantaleone”. Lo scrive, in una nota, il deputato Emanuele Fiano, componente della segreteria Pd.