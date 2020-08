Coronavirus: Ruggieri, 'rendere pubblici verbali Cts'

07 agosto 2020 a

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "Gli atti del Cts vanno resi pubblici, a maggior ragione dopo i pochi verbali desecretati, che mostrano come il governo, malgrado i suggerimenti contrari del Cts, il 9 marzo scorso chiuse tutta Italia per rincorrere il proprio errore nel chiudere malissimo la Lombardia. E cosi, ignorando la distinzione tra dove ci fosse contagio e dove no, sparò alle formiche col bazooka. I conti di questo errore li faremo questo inverno”. Cosi Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, su Facebook.

“E' però altresì curioso constatare -prosegue- che il Cts nelle sue continue, assillanti e contraddittorie comunicazioni televisive, mai abbia chiarito un aspetto simile oggi rivelato da pochi verbali sommari e anzi abbia messo nero su bianco la previsione folle di 150mila ricoverati in terapia intensiva in caso di riapertura del lockdown il 4 maggio, quando era invece chiaro a tutti che centro e sud Italia avessero scampato il pericolo dell'epidemia. Fu indecisione, inversione a ‘u', asservimento ad altrui logiche politiche, o ricerca di visibilità personale dei membri del Cts?”