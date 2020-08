Coronavirus: Mediobanca, crolla fatturato multinazionali del petrolio, bene web e Gdo (2)

07 agosto 2020 a

(Adnkronos) - In generale, secondo il rapporto di Mediobanca, i settori che hanno incrementato il fatturato in entrambi i trimestri dei primi sei mesi dell'anno sono le Websoft, la Gdo e l'elettronico, con le multinazionali della Gdo e dell'elettronica uniche ad aver ottenuto risultati migliori nel secondo trimestre rispetto al primo.

In contrazione anche il risultato operativo per tutti i settori con l'eccezione di Gdo (+24,7%), Elettronica (+12,0%) e Websoft (+2,4%). Tra i settori che hanno subìto il più duro contraccolpo, quello dei produttori di aeromobili, dell'Automotive e del petrolifero, con l'Ebit che passa in terreno negativo, così come quello della Moda che registra un calo dell'83,6%. Meno netta, ma comunque importante la contrazione dell'ebit di Media & Entertainment (-32,8%), Drinks (-25,4%), Pagamenti Digitali (-15,9%), Telco (-11,6%) e Food (-8,3%).

Dalla Cina arrivano i primi segnali di ripresa ma, complice anche la riduzione del giro d'affari in Europa, per il Fashion il 2020 continuerà a essere un anno difficile. Inoltre le nuove abitudini di consumo generate dalla pandemia hanno influenzato le performance della Gdo in termini di utili netti, con un incremento del 31,6% nel primo semestre. Utili netti in crescita anche per i big dell'high tech: elettronica (+11,9%) e Websoft (+9,0%). Pesanti invece le ripercussioni per i produttori di aeromobili, per i colossi petroliferi, per l'Automotive e la Moda che passano da un utile a una perdita netta.