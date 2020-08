Coronavirus: Conte, 'Dpcm con misure proporzionate, no nuove restrizioni'

07 agosto 2020 a

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "Con il nuovo Dpcm, in perfetta coerenza con i provvedimenti attuati fino ad oggi, abbiamo introdotto misure proporzionate, adeguate alla situazione attuale, di sostanziale stabilità per quanto riguarda la curva epidemiologica, con dei lievi segnali di ripresa nel numero dei contagi". Lo ha affermato in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Stiamo facendo bene e anche meglio -ha aggiunto il premier- se compariamo ai Paesi con cui possiamo misurare la curva dei contagi, dove è tornata a risalire. Oggi il tasso dei contagi in Italia è tra i più bassi dell'Unione europea, l'Italia riceve attestati da tutto il mondo. Non vogliamo nuove restrizioni".