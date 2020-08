Brevetti: Grimoldi (Lega), 'governo si svegli e candidi Milano a sede Tribunale europeo'

07 agosto 2020 a

a

a

Milano, 7 ago. (Adnkronos) - "La Lega è assolutamente favorevole e chiediamo da tempo che il governo i mobiliti per candidare Milano" come sede della Divisione Centrale del Tribunale Europeo Unificato dei Brevetti. Lo afferma Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, contattato dall'Adnkronos. Grimoldi, milanese di nascita, spiega che sul fronte del Tub "qualcuno non sta facendo il proprio lavoro. Spero che il governo si svegli e presenti la candidatura di Milano" come sede, anche se, dice, "mi sembra che la partita sia in salita".

Secondo Grimoldi, "purtroppo questo governo sta dormendo e trascura Milano e la Lombardia, che sono le locomotive del Paese. Anzi, blocca le infrastrutture, anche quelle già finanziate, e si rischiano ripercussioni su tutta Italia. Il governo è senza visione -conclude- litiga e si divide su tutto".