Brevetti: Gelmini (Fi), 'Milano ha carte in regola per ospitare Tribunale, governo decida'

Milano, 7 ago. (Adnkronos) - "Il governo deve avere a cuore Milano e favorire la ripartenza di una città particolarmente colpita dall'emergenza coronavirus. E' un'occasione da non perdere per riconoscere il ruolo internazionale che Milano ha da tempo". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, contattata dall'Adnkronos sulla lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dai massimi rappresentanti di Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Assolombarda e Alisei per chiedere che il governo candidi Milano come sede della Divisione Centrale del Tribunale Europeo Unificato dei Brevetti.

"Il governo ha il dovere di accogliere questo appello e provare a fare questo gol. Metta la testa presto su questo dossier", aggiunge la deputata bresciana. Fra le candidature di Milano e Torino "tocca al governo fare una sintesi. Senza nulla togliere a Torino, Milano ha le carte in regola per ottenere questa sede".