Banca Mediolanum, a luglio raccolta netta di 572 mln e 5,5 mld da inizio anno

07 agosto 2020 a

a

a

Milano, 7 ago. (Adnkronos) - Banca Mediolanum registra a luglio una raccolta netta totale di gruppo di 572 milioni di euro, che da inizio anno sale a 5.575 milioni. La raccolta netta in risparmio gestito ammonta nel mese a 376 milioni e a 2.463 milioni da inizio anno. “Anche luglio si conferma un mese molto positivo per la nostra raccolta che raggiunge quasi 5,6 miliardi di euro, il doppio rispetto all'anno scorso -afferma Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum- grazie a 572 milioni di flussi totali nel mese, di cui 376 in risparmio gestito. Anche in luglio la raccolta in fondi azionari è stata predominante, attestandosi al 70% della raccolta in Fondi e Gestioni”.

Le erogazioni alla clientela, sottolinea Doris, "sono state particolarmente significative, registrando il record mensile con oltre 326 milioni di euro che portano il progressivo a un sorprendente 1,7 miliardi a fine luglio. Record mensile anche per la raccolta delle polizze legate alla protezione, con 13,5 milioni di euro in luglio e 73,1 milioni da inizio anno, il 28% in più rispetto al 2019”.