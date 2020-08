07 agosto 2020 a

Napoli, 7 ago. (Adnkronos) - Un uomo di 41 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Giugliano in Campania, provincia di Napoli. L'uomo si trovava all'interno della sua auto in via Primo Maggio, nei pressi della Villa Comunale, quando è stato avvicinato da una persona che ha esploso diversi colpi di arma da fuoco, ferendolo mortalmente. I fatti sono avvenuti intorno alle 19.45. Indaga la polizia.