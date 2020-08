Sicilia: Zappulla (Art.1), 'non si sottovaluti intimidazione a Fava'

06 agosto 2020 a

Palermo, 6 ago. (Adnkronos) - "Nessuna sottovalutazione per un atto che può avere risvolti e finalità inquietanti". A dirlo è Pippo Zappulla, segretario regionale di Articolouno in Sicilia, commentando l'atto intimidatorio subito dal deputato regionale Claudio Fava, che nel suo ufficio all'Ars ha trovato una cravatta tagliata a metà. "Più di un gesto di un balordo – continua Zappulla - si presenta come un messaggio chiaramente intimidatorio. La cravatta, infatti, è stata tagliata non solo dentro il palazzo dell'Ars ma in una stanza a uso del Presidente della Commissione regionale antimafia. Nel confermare il sostegno e la piena solidarietà a Claudio Fava confido - conclude Zappulla - nel lavoro delle forze dell'ordine per fare verità e luce su un gesto che può avere significati davvero gravi".