Migranti: Di Maio, 'rispettare accordi su decreti sicurezza ma attenzione a tempi'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "L'accordo fatto in maggioranza" per la modifica dei decreti sicurezza "va rispettato. Detto questo, ora il problema è altrove e le ricordo che i tempi in politica sono fondamentali. Non dobbiamo sottovalutare l'impatto di queste notizie sulle popolazioni africane". Lo sottolinea il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'La Repubblica'.

"C'è un accordo per recepire le osservazioni del Capo dello Stato e va rispettato, ma dirlo in piena estate -ribadisce il titolare della Farnesina- può creare un effetto illusorio per i migranti. Devono capire che nessuno sta parlando di riformare la disciplina della cittadinanza o dei permessi di soggiorno".