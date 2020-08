Migranti: all'hotspot di Lampedusa 900 persone su capienza di 95

06 agosto 2020 a

Palermo, 6 ago. (Adnkronos) - L'hotspot di Lampedusa è di nuovo al collasso con 900 immigrati ospiti della struttura di contrada Imbriacola che ne può ospitare solo 95. Non è bastato il trasbordo di 350 persone sulla nave quarantena 'Azzurra' per svuotare il centro d'accoglienza. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la nave che sta raggiungendo il porto di Augusta (Siracusa) farà rifornimento e poi tornerà a Lampedusa per proseguire il trasbordo dei migranti. Successivamente la nave raggiungerà il porto di Trapani, come era previsto in un primo momento.