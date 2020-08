Un gamer ha battuto il record mondiale di speedrun su Doom Eternal con la modalità di gioco di Kaspersky attivata

05 agosto 2020 a

(Milano, 5 agosto 2020) - Lo speedrunner Xiae ha battuto il record mondiale di Doom Eternal durante

La gara, seguita da 196.000 spettatori, è stata organizzata in collaborazione con l'

Come il nome stesso suggerisce, gli speedrunner devono essere veloci e ottimizzare le loro mosse durante il loro gameplay. Anche il sistema e il software che utilizzano devono essere estremamente veloci in modo che neanche

Per questo motivo, Kaspersky ha sviluppato Gaming Mode, una modalità appositamente studiata per il gaming e i gamer che, quando è attivata, blocca le scansioni e gli aggiornamenti e non visualizza alcuna notifica, evitando così di disturbare il giocatore o di consumare troppe risorse della CPU.

Xiae, che ha vinto il torneo e ha deciso di partecipare con la Modalità Gioco attivata, ha dichiarato: "Ho gareggiato con la Modalità Gioco di Kaspersky attiva e ho battuto il record del mondo. È stato un evento fantastico. Quello di cui ho bisogno è che una soluzione antivirus non mi intralci in alcun modo e operi in modo discreto. Per questo motivo, ritengo che la soluzione [Kaspersky Internet Security] abbia fatto un buon lavoro", ha aggiunto.

Andrew Winton, Vice Presidente del Marketing, Kaspersky, ha dichiarato: "Questo è un riconoscimento significativo per il nostro prodotto, perché Doom Eternal è un gioco impegnativo per le risorse del PC. La velocità a cui giocano questi top speedrunner non può permettere che si verifichino glitch o rallentamenti. Siamo orgogliosi che Xiae abbia deciso di competere abilitando la Gaming Mode del nostro prodotto e siamo lieti di essere stati all'altezza delle sue aspettative".

La funzionalità Gaming Mode è disponibile nella linea di prodotti consumer di Kaspersky, tra cui Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security e Kaspersky Security Cloud. Maggiori dettagli su questi prodotti sono disponibili sul

Avviso sul marchio: DOOM e il logo sono marchi registrati o marchi di fabbrica di id Software LLC negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

