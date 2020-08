Milano: Sala, 'su di me da Salvini solita tiritera, non convince più nessuno'

04 agosto 2020 a

Milano, 4 ago. (Adnkronos) - Al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non sono piaciute le affermazioni del leader leghista, Matteo Salvini, che oggi da Sesto San Giovanni ha parlato del futuro candidato del centrodestra per la città di Milano, in vista delle comunali, dicendo che la città è 'ferma'.

"Secondo Salvini - dice Sala in un post su Facebook - io “non lascerei niente nel cassetto” per chi verrà dopo di me. Certo, solo per fare degli esempi, i progetti per la rigenerazione degli ex scali ferroviari (approvati nel mio mandato dopo più di 10 anni di discussioni in Consiglio Comunale), le Olimpiadi Invernali 2026, l'acquisita reputazione internazionale di Milano non sono niente".

Quella di stamattina è "la solita tiritera salviniana che ormai non convince nemmeno più i suoi compagni di partito...", conclude il sindaco, che ancora non ha deciso se si ricandiderà o meno il prossimo anno.