Francia: Tesoro 'congela' Morgan Stanley, per 3 mesi stop status 'specialista'

Roma, 4 ago. -(Adnkronos) - L'Agence France Trésor - che cura la gestione del debito pubblico transalpino - annuncia la sospensione del gruppo Morgan Stanley dal suo status di specialista in titoli di Stato per un periodo minimo di tre mesi, a partire da oggi. La decisione, si spiega, è motivata da una serie di circostanze, come l'esecuzione nel giugno 2015 " di transazioni che hanno avuto l'effetto di minare gravemente la liquidità del mercato obbligazionario sovrano francese". A Morgan Stanley inoltre è contestata la mancata informazione di una indagine avviata dall'Autorité des Marchés Financiéres (la Consob francese) proprio su queste transazioni. "Il ripristino di questo status è subordinato al rispetto delle misure correttive concordate congiuntamente con l'AFT" conclude la nota.