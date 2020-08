Suning.com registra una crescita eccezionale con un incremento del 20% del mercato online

03 agosto 2020 a

NANJING, Cina, 3 agosto 2020 /PRNewswire/ -- Il 30 luglio sera, Suning.com (002024.SZ), azienda leader nello smart retail O2O in Cina di proprietà di Suning Holdings Group, ha pubblicato il report di anteprima di metà anno delle sue prestazioni per il primo semestre del 2020. Secondo il report, il volume delle vendite di Suning.com ha raggiunto i 194,155 miliardi di RMB per il periodo compreso tra gennaio e giugno 2020, con un incremento del 5,40% rispetto all'anno precedente. Il volume delle vendite online è cresciuto sensibilmente del 20,19% rispetto all'anno precedente e rappresenta attualmente il 69,43% dell'attività totale.

Nel primo semestre dell'anno, l'economia nazionale ha dovuto affrontare sfide significative a seguito della pandemia da COVID-19. In questi tempi senza precedenti, Suning.com ha fatto leva sia sulle sue capacità online che su quelle offline, incentrando la sua strategia di mercato e concentrandosi sul miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività, il tutto migliorando al contempo la sua redditività. Grazie alla sua rapida risposta, Suning.com ha ottenuto un netto miglioramento dei proventi di gestione, che sono aumentati del 76,74% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 118,24 miliardi di RMB.

Il volume delle vendite online è cresciuto rapidamente

Il contesto retail offline ha subito enormi pressioni a seguito della pandemia ed è stato uno dei settori chiave colpiti nel primo semestre dell'anno. Tuttavia, l'economia stay-at-home ha favorito un incremento delle vendite online, con dati che mostrano che le vendite online in Cina sono aumentate del 7,3% rispetto all'anno precedente. Suning.com si è focalizzata nel garantire un funzionamento senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme online, promuovendo al contempo le vendite per i negozi offline attraverso mezzi digitali, utilizzando il community marketing, le vendite fuori sede e la consegna a domicilio. Di conseguenza, Suning.com ha registrato un aumento del 20,19% delle vendite online rispetto all'anno precedente, e solo nel secondo trimestre, le vendite online hanno registrato l'aumento più alto in sei trimestri, con un incremento del 27,11% rispetto all'anno precedente.

Inoltre, Suning.com ha accelerato la trasformazione dei suoi punti vendita offline in punti vendita in cloud durante la pandemia. Alla fine di giugno, gli ordini di Suning.com che facevano riferimento ai negozi offline hanno visto una spinta di crescita del 113,80% rispetto all'anno precedente.

Nel primo semestre, Suning.com ha registrato un rapido progresso nel settore dei beni di primo consumo dovuti alla sua collaborazione con Carrefour China. Tra gennaio e giugno, il volume delle vendite di beni di largo consumo è aumentato del 106,70% rispetto all'anno precedente, e ci si aspetta che questo numero possa solo crescere come risultato della 818. Anche le capacità operative online di Carrefour sono migliorate in modo significativo nel primo semestre, e l'azienda ha visto una notevole crescita della sua attività porta a porta e della percentuale di traffico proveniente dall'ecosistema di Suning.com.

Riconoscendo le attuali tendenze dello shopping online, Suning.com ha saputo generare attivamente la domanda dei consumatori in tutta la sua base di membri attraverso il rafforzamento del social media marketing e delle partnership con le piattaforme microvideo. Nel primo semestre dell'anno l'attività ha registrato un incremento di 46,83 milioni di utenti iscritti e un aumento del numero di utenti attivi nel mese di giugno, in crescita del 22,37% rispetto all'anno precedente. Il 30 giugno, Suning.com contava 602 milioni di membri registrati.

Da rivenditore a provider di servizi retail

Oltre questo, Suning.com ha accelerato i suoi piani di espansione e ha migliorato strategicamente i suoi fornitori di servizi retail. Oltre a rispondere attivamente alle sfide della pandemia, Suning.com ha sfruttato l'opportunità di accelerare l'espansione della sua infrastruttura retail e di accelerare le proprie ambizioni di passare da rivenditore a provider di servizi retail.

Suning.com ha potenziato le sue capacità di piattaforma digitale aperta per consentire consulenze personalizzate, strumenti di marketing dei dati e servizi di logistica e stoccaggio. Queste capacità consentono ai commercianti di migliorare la distribuzione del traffico e l'efficienza della conversione e di potenziare l'esperienza del prodotto per i consumatori. I report di anteprima rivelano che, nel primo semestre, sulla piattaforma, la percentuale di commercianti di prodotti non elettrici è aumentata dell'87%. In questo periodo, sono aumentati significativamente anche il volume dei commercianti e dell'attività commerciali. Inoltre, le transazioni di materie prime sulla piattaforma aperta sono cresciute del 63,71% su base annua fino a raggiungere i 53,133 miliardi di RMB.

Grazie alla potenza del digitale, i negozi di retail in franchising in cloud di Suning.com hanno rotto la distinzione tra negozi online e offline creando un nuovo modello di business che combina la catena di fornitura con i negozi offline e l'eCommerce sociale. Di conseguenza, i negozi di retail in franchising in cloud di Suning.com sono andati contro la tendenza negativa della pandemia, con l'apertura nel primo semestre di 1.563 nuovi negozi di retail in franchising in cloud. Per sostenere la rapida apertura di questi negozi, Suning.com ha anche potenziato le sue capacità logistiche e di servizio post-vendita nei mercati rurali.

Sul fronte delle infrastrutture logistiche, a partire da giugno 2020, Suning.com ha messo in servizio 58 basi logistiche in 44 città del paese. Nella prima metà dell'anno, Suning Logistics ha promosso il suo sistema di partnership per i punti vendita finali, ha potenziato i nodi logistici finali e ha migliorato l'efficienza operativa. L'azienda si è inoltre concentrata sulla continua integrazione dei servizi di magazzinaggio e di distribuzione e ha aumentato la sua apertura verso partner esterni. Alla fine di giugno 2020, Suning Logistics ha aumentato la sua offerta complessiva per i partner terzi del 77% rispetto all'anno precedente.

Il 27 giugno durante la sua conferenza 818, Suning.com ha rafforzato i suoi piani strategici per passare nei prossimi dieci anni ad essere un provider di servizi retail. Inoltre, l'azienda ha annunciato che consoliderà ed esporterà ulteriormente le sue cinque capacità di servizio che spaziano dalla catena di fornitura, alla logistica, agli scenari utenti, alla finanza e alla tecnologia; ampliando contemporaneamente le sue piccole, medie e microimprese nell'ecosistema dell'industria energetica per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti.

Informazioni su Suning Holdings GroupFondata nel 1990, Suning è una delle principali imprese commerciali in Cina con due società quotate in Cina e in Giappone. Nel 2019, Suning Holdings Group si è classificata tra i primi tre marchi fra le 500 maggiori aziende cinesi non statali con un fatturato annuo di 602,5 miliardi di RMB (circa 77,24 miliardi di euro), e ha continuato a guidare la lista nella categoria dell'internet retail. In linea con la missione di "Guidare l'ecosistema tra i vari settori creando una qualità di vita più elevata per tutti", Suning ha rafforzato ed allargato il suo core business nel retail attraverso un ecosistema aziendale che comprende vari settori verticali, tra cui immobiliare commerciale, servizi finanziari e sport. Suning.com, la principale sussidiaria pioniera nel retail online e offline, è stata inserita nella classifica Fortune Global 500 per tre anni consecutivi dal 2017 al 2019.