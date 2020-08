Ponte Genova: Mattarella, 'ferita non si rimargina e dolore non viene meno'

03 agosto 2020 a

Genova, 3 ago. (Adnkronos) - "Tenevo molto ad avere questo incontro con voi prima della cerimonia del ponte, per sottolineare pubblicamente e in maniera evidente alla pubblica opinione che la ferita non si rimargina, che il dolore non si dimentica e che la solidarietà non viene meno in alcun modo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando in prefettura a Genova i familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, prima dell'inaugurazione del nuovo ponte.