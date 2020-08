Ponte Genova: Mattarella, 'concessione è questione sensibile'

03 agosto 2020 a

Genova, 3 ago. (Adnkronos) - La questione della concessione "comprendo bene come sia un argomento sensibile per tutti voi. Lo è in realtà per tutti, ma non è competenza mia definirlo, ma del governo e del Parlamento, ma queste sono cose che so che vengono tenute in grande considerazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando in Prefettura a Genova i familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, prima dell'inaugurazione del nuovo ponte.