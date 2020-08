Ponte Genova: Conte, 'acuto e tangibile dolore per la tragedia'

03 agosto 2020 a

Genova, 3 ago. (Adnkronos) - "Non siamo qui semplicemente per tagliare un nastro e forse non è neppure facile abbandonarsi ad intenti celebrativi: è ancora tropo acuto, tangibile il dolore per la tragedia che si è consumata in questo luogo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione dell'inaugurazione del nuovo ponte di Genova.

"Il nostro commosso pensiero -ha aggiunto il premier- è rivolto alle 43 vittime, ai loro familiari che con coraggio e con tenacia -e sono ormai due anni- continuano a mantenere vivo e fecondo il ricordo dei loro cari nella memoria collettiva della nostra comunità nazionale".