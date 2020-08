03 agosto 2020 a

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - Ispezione tecnica sulla nave quarantena di Gnv Azzurra arrivata oggi a Porto Empedocle (Agrigento) per ospitare i migranti. L'ispezione viene effettuata da parte della commissione per stabilire l'idoneità della nave con un sistema di isolamento per la sicurezza sanitaria dei migranti che saranno ospitati sulla 'Azzurra'.