Lega: Manzoni, 'bonifici? Sono tranquillo, soldi sono tracciati'

Milano, 3 ago. (Adnkronos) - "Al di là della cifra, sono tranquillo, perché tutti i soldi sono tracciati e l'attività è stata svolta ed è sotto gli occhi di tutti. Si dimentica che abbiamo sostituito tutto l'ufficio amministrativo in Lega: siamo arrivati in un momento di ristrettezze finanziarie e abbiamo contribuito a realizzare una ristrutturazione con successo". Così il commercialista della Lega Andrea Manzoni, intervistato dall'Adnkronos, replica alle indiscrezioni di stampa secondo cui Mdr Stp srl - società di cui è socio amministratore - avrebbe ricevuto 39 bonifici, in un anno, per un totale di circa mezzo milione di euro. Soldi trasferiti dalla Lega per Salvini, dalla Lega Nord e da Radio Padania. "Non so neppure se il numero dei bonifici è esatto, ho altro di cui devo occuparmi", conclude Manzoni.