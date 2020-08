Milano: affitti calmierati, Comune cerca partner per nuova agenzia locazione (2)

02 agosto 2020 a

(Adnkronos) - L'Avviso rimarrà aperto fino al 30 settembre, dopodiché si procederà alle verifiche e si aprirà la fase di co-progettazione. La nuova Agenzia dovrà essere operativa a partire dall'anno prossimo, con una dotazione finanziaria iniziale per le spese del servizio di oltre 2,1 milioni di euro (il vincitore è chiamato a partecipare con un contributo aggiuntivo pari almeno al 10%). I 2,1 mln sono in parte risorse comunali e in parte rese disponibili da Pon Metro, il Programma operativo nazionale per le città metropolitane, attraverso una convenzione che durerà altri 5 anni.