Fase 3: Lupo (Pd), 'obbligo distanziamento sui mezzi e Musumeci invece lo abolisce'

Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - "Il ministro della Salute ha ribadito l'obbligo di distanziamento di un metro sui mezzi pubblici di trasporto. Musumeci invece in Sicilia lo ha abolito, anche per gli autobus urbani, proprio mentre arrivano i turisti. Chiederò ancora a Musumeci di riconsiderare la sua decisione che considero rischiosa per la salute pubblica, in relazione alla necessità di continuare ad arginare la diffusione del Coronavirus". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all'Ars.