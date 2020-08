Migranti: cento tunisini lasciano Lampedusa in traghetto, al via trasferimenti da hotspot**

02 agosto 2020 a

Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - Un centinaio di immigrati tunisini arrivati nei giorni scorsi a Lampedusa stamattina lascerà l'isola delle Pelagie per raggiungere, in traghetti, Porto Empedocle (Agrigento) da dove poi saranno trasferiti altrove. La Prefettura di Agrigento ha organizzato un piano di trasferimenti che proseguirà anche nei prossimi giorni, per svuotare il centro d'accoglienza di contrada Imbriacola, dove ci sono circa meno di 800 migranti su una capienza di 95 persone.