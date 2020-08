02 agosto 2020 a

Milano, 2 ago. (Adnkronos) - In Lombardia sono stabili le terapie intensive, con nove posti letto occupati da pazienti Covid, come ieri. Diminuiscono, secondo gli ultimi aggiornamenti della Regione, i pazienti ricoverati negli altri reparti. Sono cinque in meno rispetto a ieri, per un totale di 153 malati di Covid19 in ospedale.